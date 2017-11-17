Sarı-kırmızılı futbolculardan Galatasaraylılar Yurdu'na ziyaret

İSTANBUL (AA) - Galatasaray futbolcularından Fernando Reges, Yasin Öztekin ve Ahmet Çalık, Galatasaraylılar Yurdu'nu ziyaret etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya'da bulunan yurdu ziyaret eden futbolcular, burada kalan yaşlılarla uzun süre sohbet ettikten sonra kendilerine Galatasaray Store'dan hediyeler takdim etti.

GS TV'ye ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan futbolculardan Fernando, organizasyonun kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

Bu tür ziyaretleri daha fazla yapmaları gerektiğini vurgulayan Fernando, yaşlı insanlardan öğrenecekleri çok şey olduğunu ve onları ihmal etmemeleri gerektiğini de ifade etti.

Yasin Öztekin ise, Galatasaraylılar Yurdu'nda kalanların hayır dualarını aldıklarını ve bunun kendilerine güç verdiğini aktardı.

Ahmet Çalık da yaşlıların yüzlerini güldürmenin ve onların kendilerini değerli hissetmelerinin önemine vurgu yaptı.

Muhabir: Süha Gür