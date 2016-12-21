"Sarıkamış'ta bütün şehitlerimizi anacağız"





ANKARA (AA) - Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, Geleneksel Sarıkamış Şehitleri Anma Zirve Tırmanışı'nın, bu yıl 250 sporcunun katılımıyla gerçekleştirileceğini söyledi.

Başar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tırmanışın 23-25 Aralık'ta Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenleneceğini belirterek, "Allahuekber Dağları'nda gerçekleştirilecek Geleneksel Sarıkamış Şehitleri Anma Zirve Tırmanışı, bu yıl 250 dağcının katılımıyla düzenlenecek." dedi.

Tırmanışı, 1914'teki Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen binlerce Mehmetçik'in adına düzenleyeceklerini ifade eden Başar, "Tırmanış, harekatla aynı tarihte yapılıyor. Hava şartları aynı, şu anda eksi 30'ları bulan dereceler var. Tabii ki şehitlerimizin o günkü hislerini birebir anlamamız mümkün değil ama biraz da olsa o anları yaşamaya çalışıp onları rahmetle anacağız." diye konuştu.

O günlere nazaran çok daha gelişmiş ekipmanlar ve teknolojik malzemelere sahip olduklarını vurgulayan Başar, şu ifadeleri kullandı:

"Yine de hava şartları oldukça zorlu olacak. 250 sporcumuz dağda yatacak. Tırmanış 3 gün sürecek. Sarıkamış Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünden başlayacak. Rota, harekat sırasında askerlerimizin şehit olduğu bölgeleri içeriyor. Onların yürüdüğü yollardan geçilecek. Kars Valiliği ile ortak çelenk koyup, saygı duruşunda bulunacağız ve İstiklal Marşı okuyacağız."

"Tırmanışı, ülkemizde son dönemdeki terör saldırıları, 15 Temmuz darbe girişimi ve istenmeyen olaylarda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza adayacağız." diyen Başar, şöyle devam etti:

"Toplumun üzerinde yaşatılmak istenen olumsuz havayı biraz olsun dağıtmak, terör psikolojisini biraz olsun unutturmak, şehitlerimizi anmak ve onlara duyduğumuz saygıyı gösterebilmek adına bu tırmanışı çok önemsiyoruz. Sadece Sarıkamış'ı değil bütün şehitlerimizi anacağız. Ocak ayında da Gençlik ve Spor Bakanlığımız Sarıkamış'ta bir faaliyet düzenleyecek. Ona da katılacağız."

Ersan Başar, 2017 yılında faaliyet sayısını artıracaklarını anlatarak, "Dağlarımız dağcılarımızındır. Yurdumuzun her köşesinde zirvelerde Türk bayrakları dalgalanmaya devam edecek. Sağ olsunlar, kulüplerimiz, dağcılarımız çok destek veriyorlar. Sarıkamış tırmanışı da kulüplerimizden çok büyük destek gördü. Büyük katılım ve heyecan var." değerlendirmesinde bulundu.

