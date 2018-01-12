Sarıkamış'ta kayak yarışları





KARS (AA) - Türkiye Kayak Federasyonunun faaliyet programı kapsamında düzenlenen Alp Disiplini A Grubu Eleme Yarışları, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde başladı.

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde başlayan yarışlara 13 ilden 259 sporcu katılıyor. Yarışmalarda 12 yaş altı, 14 yaş altı, 16 yaş altı ve 18 yaş altı kategorilerinde kız ve erkek sporcular mücadele ediyor.

Yarışma Kurulu Başkanı İbrahim Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun yoğun katılımla, çok güzel bir ortamda başladığını söyledi. Bugün yapılan yarışmaların Alp disiplini A Grubu, yani doğu grubu ön eleme yarışları olduğunu ifade eden Demirci, "Bir de B Grubu, yani batı illeri eleme yarışları var. O da bugün Kayseri'de yapılıyor. Burada başarılı olan sporcular A2 yarışlarına katılacak. Daha sonra A1 yarışmaları olacak." dedi.

Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Şinasi Yıldız da sporcuların sarıçam ormanları arasında kıyasıya mücadele ettiğini belirterek, "Sarıkamış'taki pistler de çok iyi. Kar var. Pistlerimiz harika, sporcularımızın motivasyonu çok iyi. Buradaki yarışmalar bittikten sonra Kayseri ve Erzurum'da diğer yarışmalar yapılacak. Bütün sporcularımıza kazasız, sağlıklı yarışlar diliyorum." diye konuştu.

Yarışmalar yarın sona erecek.