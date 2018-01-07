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Sarıyer'de Saffet Akkoyun yeniden başkan seçildi

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig ekiplerinden Sarıyer'de yapılan olağanüstü genel kurulda Saffet Akkoyun yeniden başkanlığa seçildi.Sarıyer Kulübü Eyüp Odabaşı Yönetim Binası'nda gerçekleştirilen kongrede tekrar başkanlığa seçilen...

Sarıyer'de Saffet Akkoyun yeniden başkan seçildi


İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig ekiplerinden Sarıyer'de yapılan olağanüstü genel kurulda Saffet Akkoyun yeniden başkanlığa seçildi.

Sarıyer Kulübü Eyüp Odabaşı Yönetim Binası'nda gerçekleştirilen kongrede tekrar başkanlığa seçilen Saffet Akkoyun'un yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

Ferhat Göçer, Ünal Kaya, Hüseyin Kızıltuğ, Atilla Günorta, İsmail Geçim, Arif Odabaşı, Ali Koray Büyükasar, Cem Aydın, Zafer Öztürk, Ogün Kargın, Ahmet Derviş Çetin, Mustafa Kemal Sahlepcioğlu, Erol Alp Sucu, Sinan Demirci

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Anahtar Kelimeler:
FutbolSaffet AkkoyunSarıyerTFF 2. Lig
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