"Şartlar uygun olursa Sosa olabilir"





ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Milan'da forma giyen eski Beşiktaşlı futbolcu Jose Sosa'yı şartlar uygun olması durumunda transfer edebileceklerini söyledi.

Öztürk, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu'nun ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezonda şampiyonluğa oynayabilecek bir takım kurmak istediklerini belirtti.

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunu 5. bitirdiklerini hatırlatan Öztürk, kulüp tarihinin en iyi derecesini elde ettiklerine dikkati çekti.

Öztürk, başarı noktasında istikrar yakalamaları gerektiğini vurgulayarak, "Kötü başlamamıza rağmen sezonu çok iyi yerde bitirdik. Rekorlar kırıldı. Kötü durumdan buraya gelmek güzel bir örnek teşkil etti aslında. Gelecek sezon hedeflerimiz daha büyük. Şampiyonluk yarışında olabilecek bir takım oluşturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kulüp modelinin, 2016-2017 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada bitiren Medipol Başakşehir'den farklı olacağının altını çizen kırmızı-beyazlı kulübün başkanı, şöyle devam etti:

"Kulüp ve şehir dengesine göre biraz daha farklı bir model olacak. Medipol Başakşehir sonuçta baktığımızda semt takımı. Seyirci oranı çok yüksek rakamlarda değil. Seyirci potansiyelimize inanıyoruz. Şehrin başarılı altyapısına inanıyoruz. Daha hızlı bir dönüşüm planlıyoruz."





- "Milan ile iletişime geçtik"





Öztürk, şampiyonluk hedefi doğrultusunda güçlü bir kadro kurmak için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Özürk, Arjantinli orta saha oyuncusu Sosa konusunda ise "Milan'la genel oyuncular hakkında bir iletişimimiz oldu. Özellikle Sosa üstüne bir şey yok." dedi.

Öztürk, "Sosa transferi gerçekleşebilir mi?" sorusu üzerine ise "Durumlar, şartlar, müsait olursa olabilir. Bakarız." yanıtını verdi.

Teknik direktörleri Rıza Çalımbay ile de yola devam edeceklerinin altını çizen Öztürk, "sıkıntı yok" şeklinde görüş aktardı.





- "Birlik ve beraberlik önemli"





Ali Şafak Öztürk, Ankara'da gerçekleştirilen TFF Olağan Genel Kurulu hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Genel kurulun gayet güzel bir ortamda geçtiğini dile getiren Öztürk, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in konuşmasında altını çizdiği birlik ve beraberliğin, Türk futbolu için önemli olduğunu vurguladı.

Öztürk, "Şu an birlik ve beraberlik var ama bazı şeyler daha iyi de olabilir. Çok karamsar bir tablo görmüyorum açıkçası. İleride iyi olacaktır ama şu an kısa dönemde milli takımda sıkıntılar var. Uzun dönemli projeler üzerine konsantre olunması gerektiğini düşünüyorum." yorumunu yaptı.

Arda Turan olayı hakkında da açıklamalarda bulunan Öztürk, "Arda, çok değerli bir oyuncu. Kişisel olarak tanıyorum, karakterli bir oyuncu. Takdir ettiğim bir insan. Baktığımız zaman, Fatih Hoca, Yıldırım Başkan da kendilerini kanıtlamış insanlar. Oradaki senaryoyu tam bilmediğim için yorum yapmam çok doğru olmaz." diye konuştu.