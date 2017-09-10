Satranç: Türkiye Gençler Şampiyonası

ÇANAKKALE (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından Çanakkale'de düzenlenen Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası sona erdi.

TSF tarafından Miller Holding sponsorluğunda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Dardanos Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen şampiyonaya 75 sporcu katıldı.

Toplamda 7 tur süren organizasyonda Dinçer Taşdöğen, şampiyon oldu.

Dinçer Taşdöğen, bu başarısıyla Türkiye Satranç Şampiyonası'na doğrudan katılma hakkı elde etti.

TSF Başkanı Gülkız Tulay, düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, 75 sporcunun 5 gün boyunca şampiyonluk için mücadele ettiğini söyledi.

Şampiyonada gençlerin müthiş bir performans sergilediğine dikkati çeken Tulay, şunları kaydetti:

"Gençlerin satranca olan ilgisi, bizi Türk satrancının geleceği için daha da umutlandırıyor. Türk satrancı dünyada zirveye hamle yapıyor. Son yıllarda gençlerimiz artık büyük usta olma hedefiyle ilerliyor. Gençlerimizin hayallerini, hedeflerini büyütmeyi başardık. Türkiye'yi büyük ustaların ülkesi yapmak istiyoruz. İş dünyasından daha fazla destek bekliyoruz. Türkiye'nin stratejik düşünen, analiz yapan, gelecek hamlelerini düşünerek ve akılcı atabilen nesillere ihtiyacı var. Gençlerimizin, çocuklarımızın geleceğine, Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmak isteyen herkesi güç birlikteliğine davet ediyoruz. Sponsorlarımızın desteğiyle daha güçlüyüz."

Miller Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mert Mildon da 2013 yılından bu yana Türk satrancını desteklemekten mutlu olduklarını belirtti.

Satrancın Türkiye'nin gençliği için en doğru gelecek hamlesi olduğunu vurgulayan Mildon, "Mücadele eden, analiz yapabilen, strateji kurabilen gençleri yetiştiren bu sporun yaygınlaştırılması için Miller Holding olarak yıllardır satranç sporunu destekliyoruz. Türkiye Gençler Şampiyonası'nı her yıl Çanakkale'de düzenliyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafından genç satranç sporcularımızı milli mücadelenin simgesi bir şehirde buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Törene, Miller Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Can Mildon, Çanakkale Spor Hizmetleri İl Müdürü Sedat Bektaş, Çanakkale Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Firuz Erdil ile çok sayıda davetli ve sporcu katıldı.