Satranca en büyük destek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

MALATYA (AA) - EMRAH GÖKMEN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, il gezilerinde dağıttığı satranç takımlarıyla birçok kişiyi bu sporla tanıştırıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gittiği şehirlerde kendisine sevgi gösterisinde bulunan ve yakından görmek isteyen özellikle çocuklarla yakından ilgilenmesinin yanı sıra hepsine tek tek satranç takımı veriyor.

Satrancı bu sayede öğrenen çocuklardan bazıları yurt içi ve dışındaki müsabakalarda dereceler elde ederek milli takıma giriyor.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her il ziyaretlerinde satranç takımı dağıttığını ve bundan dolayı da gururlu olduklarını belirtti.

Satranç sporunu ülkenin her tarafına yaymayı amaçladıklarını ifade eden Tulay, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın dağıttığı satranç takımlarıyla ilk defa bu sporla tanışmış çocuklarımızın sayısı gittikçe artıyor. Nazlı Demir adlı bir kızımız ilk defa Cumhurbaşkanımızın bir Mardin ziyareti sırasında dağıttığı satranç takımlarıyla bu sporla tanışıyor. Daha sonra okulunda antrenörü satranç öğretiyor ve Türkiye derecesi yapıyor. Yedi yaş kızlarda üçüncü oluyor ve federasyon imkanlarıyla Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen 2017 Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'na ülkemizi temsilen gidiyor. Bu çocuğumuz Avrupa dördüncüsü oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz."

Bir anne ve kadın federasyon başkanı olarak her çocuğun satrançla tanışmasını istediğini aktaran Tulay, bunun için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Satrançla tanışan her kişinin derece yapması veya turnuvalara katılması diye bir durumun söz konusu olmadığını, sporun verdiği iç dinamizmi ve öz güveni çocukların bünyesine kazandırmayı amaçladıklarını kaydeden Tulay, şunları aktardı:

"Bunun için şartlarımız çok kolay. Türkiye'nin 81 ilinde son derece güzel teşkilatlanmış il temsilciliklerimiz var. Hatta 500'ün üzerinde ilçe temsilciliklerimiz de var. İsteyenler il, ilçe temsilciliklerimize ulaşarak satranca nerede başlayabileceklerini öğrenebilir."