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Satrançın minik kralı

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji bünyesindeki okulların katılımı ile 26 Aralık 2020 tarihinde “İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Öğrenci- Veli Satranç Turnuvası” online olarak düzenlendi.

Satrançın minik kralı

Türkiye genelinde düzenlenen ve 293 öğrencinin katıldığı turnuvada, Üsküdar Doğa Koleji ilkokul 4/A öğrencisi Ali Kağan Aydınoğlu, 7 tur düzenlenen turnuvada rakiplerini yenerek 1.’nci oldu.
Satranç sporunu sevdiğini anlatan 10 yaşındaki Ali Kağan Aydınoğlu, şunları söyledi:

“Eğitim hayatımda büyük emeği olan okul müdürümüz Kürşat Sadık Kayalak, müdür yardımcımız Dilek Yıldız, ilkokul öğretmenim Ali Uysal, satranç öğretmenlerim Hasan Yılmaz ve Mehmet Türk ile tüm öğretmenlerime ve satrancı sevdiren Abdülkadir abime sonsuz teşekkür ederim. Turnuva Koordinatörü İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Satranç Bölüm Başkanı Beyhan Bayraktar ve tüm yöneticilerimize teşekkür ederim. Birinci olmak, beni mutlu etti. Çocuklara ve herkese satranç sporunu tavsiye ederim” dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
İTÜ ETA VakfıDoğa KolejiSatrançBeyhan BayraktarAli Kağan Aydınoğlu
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