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Savcılık, Vasco da Gama yönetiminin görevden alınmasını istedi

-Brezilya'nın Rio de Janeiro Savcılığı, Vasco da Gama kulübünün başkan ve tüm yönetim kurulunun derhal görevden alınmasını talep eden bir kamu davası açtı

Savcılık, Vasco da Gama yönetiminin görevden alınmasını istedi


SAO PAULO (AA) - Rio de Janeiro Eyaleti Savcılığı, 8 Temmuz'da bir taraftarın ölümüyle sonuçlanan olaylar sonrası başlattığı soruşturma neticesinde, Vasco da Gama Kulübünün Başkanı Euro Miranda ile tüm yönetim kurulunun derhal görevden alınması ve 500 bin Brezilya reali (160 bin dolar) ceza ödenmesini talep eden bir kamu davası açtı.

Eyalet savcılığının iddianamesine göre, mahkeme kararıyla 2014 yılından itibaren stadyumlara girmesi yasaklanan Gençlik Gücü taraftar grubunun ve liderlerinin kulüp maçlarına girmesine Vasco da Gama yönetimi tarafından izin verildi ve bu grup, bir taraftarın ölümüyle sonuçlanan olayları provoke etti.

Eyalet savcılığın araştırmalarına göre, maç günü, Gençlik Gücü isimli taraftar grubunun liderlerinden Tindo, stadyumun taraftar gruplarının giriş yaptığı 9 numaralı kapısının güvenliğinde çalışmak üzere kulüp tarafından resmi olarak kiralandı. Tindo, taraftar gruplarının stadyuma çok sayıdaki patlayıcı ve yabancı madde sokmasına izin verdi.

Flamengo ile oynanan maç günü ise Gençlik Gücü taraftar grubu başkanı Savio Agra Sassi ile grup üyelerine loca verildiği fotoğraflarla kanıtlandı.

Rio de Janeiro Eyelati Savcılığı, Vasco da Gama kulüp ve stadyum yönetiminin, kanunsuz eylemleri önleme görevi bulunduğunu bildirerek, "Sanık kulübün, Rio de Janeiro'nun en büyük iki taraftar grubu arasındaki bir derbiye ev sahipliği yapmaya ne saha ne de stadyum yönetimi olarak yetersiz kaldığı açıktır." açıklamasında bulundu.


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FutbolGörevden AlmaStadyuma Giriş YasağıVasco Da Gama
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