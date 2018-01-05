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Schalke 04, Pjaca'yı kiraladı

Bundesliga ekibi Schalke 04, Juventus'un Hırvat oyuncusu Marko Pjaca'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı.

Schalke 04, Pjaca'yı kiraladı

ANKARA (AA) - Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Schalke 04, Hırvat milli oyuncu Marko Pjaca'yı Juventus'tan kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen 22 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katıldığı belirtildi.

Juventus'un 2016'da Dinamo Zagreb'den 23 milyon avro bonservis bedeli karşılığında renklerine kattığı Pjaca, geçen sezon yaşadığı ciddi sakatlığın ardından bu sezon İtalya temsilcisinde forma şansı bulamamıştı.

Marko Pjaca, Hırvatistan Milli Takımı'nda 13 maçta görev aldı.

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu

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