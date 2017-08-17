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Sefa'nın Quaresma hayali gerçekleşiyor

- Portekizli futbolcu Quaresma, kendisiyle tanışmak isteyen bedensel engelli Sefa ile 22 Ağustos Salı günü yapılacak Beşiktaş antrenmanında bir araya gelecek

Sefa'nın Quaresma hayali gerçekleşiyor

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma ile tanışmak isteyen bedensel engelli Sefa Yurtkölesi'ne, hayalini gerçekleştirme sözü verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'dan yapılan açıklamaya göre, Manisa’da yaşayan ve en büyük hayali Beşiktaş’ın Portekizli kanat oyuncusu Quaresma ile tanışmak olan Sefa'nın sosyal medyada paylaştığı video, Bakan Bak'ın dikkatini çekti.

Görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gören Sefa'nın hayalinin gerçekleştirilmesi talimatını veren Bak, Twitter hesabından "Arkadaşlarımız sizinle irtibata geçecekler. Sefa kardeşimizin hayalini inşallah en kısa sürede gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Sefa ile Quaresma'nın, 22 Ağustos Salı günü yapılacak Beşiktaş antrenmanında bir araya geleceği belirtildi.

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