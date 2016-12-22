Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...
Üst yönetimde önemli değişiklik oldu
Üst yönetiminde önemli değişiklik oldu
İkinci defa dünya faktoringcilerinin başkanı oldu
Faktoringciler ikinci defa başkan seçti
Serbest piyasa elektrik tüketicisne büyük fırsat sağlayacak
Serbestlik elektrik için büyük fırsat
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak

"Şehitlere Saygı Maçı"

- Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan: "Ülkemizin ne kadar güzel ve güçlü olduğunu gösterdik" - Milli futbolcu Burak Yılmaz: "Biraz olsun insanların yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bize"


İSTANBUL (AA) - Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan, "Şehitlere Saygı Maçı"nda Türkiye'nin ne kadar güzel ve güçlü bir ülke olduğunu gösterdiklerini söyledi.

Organizasyondan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan milli futbolcu, şehit aileleri için iyi bir bağış toplandığını vurguladı.

Farkındalık oluşturmak için bu organizasyonda yer aldıklarını aktaran Selçuk İnan, "Sayın Cumhurbaşkanımız da teşrif etti. Federasyonumuzla biz futbolcular, hep birlikte böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Elde edilen gelirler, şehit ailelerine gönderilecek. İyi de bir para toplandığını düşünüyorum. Amacımız bir farkındalık oluşturmaktı. Bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Yerlisi, yabancısı buraya geldi. Ülkemizin ne kadar güzel ve güçlü olduğunu gösterdik. Biz hep birlikte güçlüyüz, bunu bir kez daha gösterdik." ifadelerini kullandı.

Çin'in Beijing Guoan takımında forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz ise çok anlamlı bir organizasyonda bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Futbolcular olarak şehit ailelerimize bir şekilde katkı yapmak istedik. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde böyle bir organizasyonda bulunduğumuz için çok mutluyuz. Çok güzel bir gelir var. Tabii ki maddi olarak bu acıları ne kadar dindiririz, bunu bilemiyoruz ama biraz olsun insanların yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bize. Burada olmaktan ötürü çok mutluyum. Maç da çok keyifliydi, herkes baskı olmadan çok rahat oynadı. Bence her şey çok güzel gitti."

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Burak YılmazFutbolSelcuk InanŞehitlere Saygı MaçıYardım
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.