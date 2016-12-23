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Şehitlerimize Saygı Türkiye Açık Yaş Yüzme Şampiyonası

- Şampiyonanın ikinci gününde 35 Türkiye rekoru kırıldı

Şehitlerimize Saygı Türkiye Açık Yaş Yüzme Şampiyonası


İSTANBUL (AA) - Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) tarafından düzenlenen Şehitlerimize Saygı Türkiye Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nın ikinci gününde 35 Türkiye rekoru kırıldı.

TYF'den yapılan açıklamada, daha önceki yıllarda Turkcell ismiyle düzenlenen şampiyonanın bu sene şehitlerin anısına yapıldığı belirtildi.

Tozkoparan Yüzme Havuzu'nda yapılan şampiyonanın ikinci günündeki yarışlar sonucunda 35 Türkiye rekorunun kırıldığı kaydedildi.

Şehitlerimize Saygı Türkiye Açık Yaş Yüzme Şampiyonası, 25 Aralık Pazar günü sona erecek.

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