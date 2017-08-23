"Şehre geçen sezondan borcumuz var"





RİZE (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, şehre geçen sezondan bir borçları olduğunu, bu borcu ödemek için çok çalışacaklarını söyledi.

Karaman, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 maçta 6 puanla lige başlamanın takımı pozitif olarak etkilediğini belirtti.

İlk iki haftada alınan galibiyetlere rağmen eksikliklerin görüldüğünü ifade eden Karaman, "Biz kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Kendimizi eleştiriyoruz. Bizim bir hedefimiz var; layık olduğumuz yere geri döneceğiz. Bunun için çok çalışmamız gerekiyor." dedi.

Adana Demirspor maçının ardından sakatlıkların sıkıntı yaşattığını vurgulayan Karaman, Özgür Çek, Marwane Saadane ve Mauricio Ramos'un henüz idman yapma şansı bulamadığını, Matic Fink'in yeniden parmağının kırıldığını, uzun süre takımla olamayacağını kaydetti.

Transferde "10 numara" konusunun sürekli konuşulduğuna işaret eden Hikmet Karaman, "İyi gelişmeler var. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde bitiririz. Ciddi bir çalışma yapıyoruz. Olmazsa olmaz alacağımız oyuncu. Başkanımız bu konuda ciddi görüşmeler yapıyor. Birkaç gün içerisinde işleri hızlandırıp işlemleri bitirmek istiyoruz." diye konuştu.





- "Gelişimi artırmak zorundayız"





Karaman, uzun süreli çalıştıklarını ve takımın analizini Süper Lig'e göre yorumladıklarını vurgulayarak, "Koşu mesafelerine bakıldığında Süper Lig'e göre genelde 7. sırada, dış sahada ise 2. sıradayız. İyi istatistik verilerimiz var ama geliştirmemiz gereken yönler de var. Topa geri sahip olma konusunda iyi takımlar arasına girmek istiyoruz. Geçen sezon da bu eksikliğimiz vardı. Yan toplarda bireysel hata var. Kritik yapılacak ayrı bir durum. Gelişimi artırmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu haftaki rakipleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un iki haftadır aynı kadro ile oynadığına değinen Karaman, şöyle devam etti:

"Sistem ve taktik olarak kalabalık defans görüntüsü çiziyorlar. Geriden gelip maçı kazandılar. Gol yiyor ve çok gol atıyor. Hırslı ve takımı ateşleyen bir hocaları var. Erzurumspor'a saygı duyuyor, alkışlıyoruz. Bütün takımlara saygı duyuyoruz. Biz Rizespor olarak farklı olmak istiyoruz. Çok çalışarak, kendimizi geliştirerek, skorları alarak farkımızı haftalar sonra tabeladaki yerimizle pekiştirmek istiyoruz. Kadromuzu korumuş bir takımız. Şehre olan bir sorumluğumuz, geçen sezondan borcumuz var. Bunu iyi futbol oynayarak, gündeme oturarak, sonucu aldıktan sonra daha çok çalışarak yerine getirmek zorundayız."





- "Deneyimimizi kullanmalıyız"





Hedef takım olmaktan çıkmak istediklerinin altını çizen Hikmet Karaman, "Üst sıralara yükselmeliyiz. Puan farkını açmalıyız. Puanlar birbirine yakın oldu mu hep hedef takım olursunuz. Bizim puan farkını yukarılara çıkarmamız lazım. Bu ligde bütün takımlar ilk yarı başlıyor, ikinci yarı her şey değişiyor. Devre arası yeni takımlar kuruluyor. Biz deneyimimizi kullanmalıyız. Düşen takımlar daha deneyimlidir ama bunu devam ettirmek gerekiyor." diye görüşlerini aktardı.

Karaman, futbolcuları Leonard Kweuke'nin transfer teklifleri almasının normal olduğunu da belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bana, eski başkanımıza çok teklifler geliyordu. Şimdi başkanımız Kemal Yardımcı'ya çok kişi mesaj atıyor. Geçen yıl yaşadıklarının ardından bizimle olması uzun hikaye. Kweuke'ye çok kişi halen teklifte bulunuyor. Bunu göz ardı edemeyiz. Birçok arkadaşımıza teklifler geldi. Akıllarını çeliyorlar. Şimdi bu konuda birçok kişiyi hallettik. Artık sorun etmiyoruz."