Selka Eskişehir Hentbol, Çanakkale kampını tamamladı





ESKİŞEHİR (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig'de mücadele edecek Selka Eskişehir Hentbol, Çanakkale'de gerçekleştirdiği hazırlık kampını tamamladı.

Selka Eskişehir Hentbol Kulübünden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor ile oynanan hazırlık maçının ardından Çanakkale kampının sona erdiği belirtildi.

Kamp çalışmalarının son günündeki özel maçı, kulüp başkan yardımcısı Yenal Kaya, genel sekreter Yasin Becer ve yönetim kurulu üyesi Evren Olcay'ın da takip ettiği aktarıldı.

Kampın son iki gününde takımla bir araya gelen ve onlara moral veren başkan yardımcısı Kaya'nın, yeni sezon öncesi izledikleri transfer politikasıyla omurgayı bozmadan kadroya doğru eklemeler yaptıklarını ifade ettiği paylaşıldı.