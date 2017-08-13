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Selka Eskişehir Hentbol Takımı, Çanakkale Şehitliği'ni gezdi

ESKİŞEHİR (AA) - Erkekler Hentbol Süper Lig'de mücadele edecek Selka Eskişehir takımı, Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret etti.Eskişehir Hentbol Kulübünden yapılan açıklamada, Çanakkale'de gerçekleştirilen hazırlık kampının son gününde...

Selka Eskişehir Hentbol Takımı, Çanakkale Şehitliği'ni gezdi


ESKİŞEHİR (AA) - Erkekler Hentbol Süper Lig'de mücadele edecek Selka Eskişehir takımı, Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret etti.

Eskişehir Hentbol Kulübünden yapılan açıklamada, Çanakkale'de gerçekleştirilen hazırlık kampının son gününde şehitliğin gezildiği belirtildi.

Selka Eskişehir Hentbol Takımı, ziyaretin ardından kentten ayrıldı.

Açıklamada kulüp başkan yardımcısı Yenal Kaya'nın görüşlerine de yer verildi. Kaya, takımdaki uyum ve arkadaşlığın beklediklerinin çok üzerinde olduğunu kaydetti.

Şehitlik ziyaretinin amacının, öncelikle vatanın hangi şartlarda kurtarıldığını bir kez daha görmek ve hissetmek olduğunu ifade eden Kaya, Çanakkale Savaşı'nın, insanların inandığında başarabileceklerinin, karşısında hiçbir gücün duramayacağının göstergesi olduğunu belirtti.

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