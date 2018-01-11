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Şener Özbayraklı: Ligin sonuna kadar yarışta olacağımızı gösterdik

Fenerbahçe'nin savunma oyuncularından Şener Özbayraklı, ilk yarının son haftalarında ortaya koydukları futbol ve aldıkları sonuçlarla şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olduklarını herkese gösterdiklerini söyledi.

Şener Özbayraklı: Ligin sonuna kadar yarışta olacağımızı gösterdik

ANTALYA (AA) - Şener, sarı-lacivertli takımın Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin antrenman sahasında gerçekleştirilen basın toplantısında, "Çok zorlu bir süreç yaşadık, bunu da en iyi şekilde atlattık. Puan farkı çok az. Bir maçlık fark var. Her zaman yarışın içindeyiz. Son 3 sezondur Fenerbahçe'deyim. Bu heyacın 3 yıldır yaşıyorum. Şu andaki motivasyonumuz iyi zaten. Ligin sonuna kadar yarışta olacağımızı gösterdik." dedi.

Kampı değerlendiren Şener, "Kamp ortamı her zaman yorucu geçiyor ama bunu keyifli hale döndürmek bizim elimizde. Hedefimiz ikinci yarıya daha iyi şekilde hazırlanmak. Bunu için çalışmalarımız sürüyor, bir sıkıntımız yok. Biraz yorgunluk vardı, hocamız bunu en iyi şekilde yönetti. Kısa bir süre kaldı, inşallah sakatlıksız kamp biter ve ikinci yarıya iyi başlarız." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin en üst düzey takımında oynuyorum"

Sarı-lacivertli futbolcu, Bursaspor'da oynadığı dönemle, Fenerbahçe'deki döneminin kıyaslanmasını istendiğinde ise, "Bursa'da oynadığım dönemle, bu tecrübe çok farklı. Orada çok şeyler aldım ama şu an Türkiye’nin en üst düzey takımında oynuyorum, o farklı bir tecrübe. Fenerbahçe'de oynadığın zaman rakipler size önlem alıyor, daha farklı durumlar ortaya çıkıyor. Şu anda sadece kendimle rekabet ediyorum. Çok fazla çalışıyorum. Tabii ki çok büyük bir camiada bulunuyorum, bu takımın bir parçasıyım. Şu andaki çabam oynamak değil kazanmak için uğraşıyorum. Bu şekilde devam ettireceğim." şeklinde konuştu.

"Çok bireysel hatalar yaptık"

Şener, ligin ilk haftalarında yaşadıkları puan kayıplarının, yaptıkları bireysel hatalardan kaynaklandığını belirtti.

Sarı-lacivertli futbolcu, sezon başında yeni bir hoca ve yeni futbolcular ile sezona başladıklarını hatırlatarak, "Bu dönemi atlattık. Çok bariz bireysel hatalar yaptık, bunlar bizi etkiledi. O durumlar olmasaydı, daha farklı bir konumda olabilirdik. İlk maçlarda taraftarımız sonuçlar kötü olunca küsmüştü, son 6-7 haftadır taraftarımız geliyor, iç sahada ve dış sahada kazanıyoruz. Eleştiriler çok aldık ama bunu bireysel olarak aldığımıza inanıyoruz. Hatalar yaptık, bunu düzeltmek için çaba gösterdik. Herkesin durumumuzdan mutlu olduğunu anlıyoruz. İnşallah takımımızı en üst düzeye çıkarmak istiyoruz." sözlerine yer verdi.

Muhabir: Hilmi Sever

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FenerbahçeFutbolSporSüperligŞener Özbayraklı
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