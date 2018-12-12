"Senior kategorisindeki en genç Türk sporcu olacağım"





ANTALYA (AA) - Aerobik cimnastikte dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, senior kategorisinde mücadele eden en genç Türk sporcu olacağını söyledi.

Onbaşı, Red Bull sporcularının 2018 yılı değerlendirme toplantısı için bir araya geldiği Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gazetecilere yaptığı açıklamada, ailesinin kendisini 3 yaşında baleye başlattığını anlattı.

Balenin ardından cimnastik yapmaya yöneldiğini aktaran Onbaşı, 2013 yılında milli sporcu olduğunu belirtti.

Kariyerinde dünya ve Avrupa şampiyonlukları yaşadığını anımsatan Onbaşı, şöyle devam etti:

"Çeşitli yarışmalarda 116 madalya kazandım. Senior kategorisine geçtim. Bu kategori benim için biraz zor olacak. Senior kategorisinde mücadele eden en genç Türk sporcu olacağım. Kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Önümüzdeki sezonda dünya ve Avrupa şampiyonaları var. Tek ve çift kategorilerinde yarışacağım. İki kategoride de altın madalya hedefliyorum."

Cimnastik sporunun 26 yaşına kadar yapıldığını ve o yaşlardan sonra sporcuların performansının düştüğünü ifade eden Onbaşı, "Performansım düşene kadar en iyi şekilde mücadele etmeye devam edeceğim. Bu sporun içinde her zaman kalmaya devam edeceğim. İlerleyen yıllarda bıraktığımda bile antrenör olarak devam edebilirim." diye konuştu.

Onbaşı, lise son sınıf öğrencisi olduğunu, sporcu kimliğinin yanında eğitimini de en iyi şekilde sürdürmek istediğini kaydetti.