Şenol Güneş yeni rekorlar peşinde

İSTANBUL - ERCAN DOĞAN

Beşiktaş'ı Süper Lig'de son 2 sezonda şampiyonluğa taşıyan ve 2017-2018'de de aynı hedefle siyah-beyazlı takımın başında yer alacak Şenol Güneş, yeni dönemde farklı rekorların peşinde olacak.

Geçen sezon takımını mutlu sona ulaştırarak ilkleri yaşayan Güneş, 2017-2018'de de tarihi başarıların eşiğinde bulunuyor.

Beşiktaş'ın başına 2015-2016 sezonu öncesi gelen Şenol Güneş, 3. yılını geçireceği takımını yeniden şampiyon yaparsa üst üste 3 kez bu kupayı kulübe kazandıran ilk yerli teknik direktör unvanını alacak.

Tarihinde sadece bir kez üst üste 3 kez şampiyonluğa ulaşan siyah-beyazlı ekip, bu başarıyı İngiliz teknik direktör Gordon Milne yönetiminde gerçekleştirmişti.

1959'dan sonra ilk olacak

Beşiktaş'ın başında 3. sezonunu geçirecek Şenol Güneş, 1959'dan beri oynanan ligde siyah-beyazlı takımı en uzun süre çalıştıran yerli teknik direktör özelliğini de kazanacak.

Yerli teknik adamların uzun süre görev yapamadığı Beşiktaş'ta Metin Türel, 1973-1974 ve 1980-1981'de olmak üzere 2 sezon siyah-beyazlı ekibi çalıştırmıştı. Beşiktaş'ta 1959'dan itibaren Metin Türel ve Şenol Güneş dışında çalışan 15 yerli teknik direktör, en fazla 1,5 sezon görevde kalabilmişti.

Avrupa kupalarında en çok maç oynatan teknik adam olacak

Güneş, yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele verecek Beşiktaş ile Avrupa kupalarında en fazla maça çıkan teknik direktör unvanını da eline geçirecek.

Siyah-beyazlı takım, geride kalan 2 sezonda Güneş yönetiminde toplam 18 Avrupa kupası maçı yaptı. Siyah-beyazlı ekip, 2002-2004 yıllarında görev yapan Mircea Lucescu ile de aynı sayıda Avrupa kupası maçına çıkmıştı. Avrupa kupalarındaki rekoru Lucescu ile paylaşan Güneş, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk grup maçında bu sayıyı 19'a çıkararak rekorun sahibi olacak.