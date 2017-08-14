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Seramiksan sezon hazırlıklarını sürdürüyor

- Antrenör Doğancı: "Günde çift antrenman yaparak çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Seramiksan sezon hazırlıklarını sürdürüyor

MANİSA (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi temsilcisi Seramiksan, 2017-2018 sezonunu hazırlıklarını sürdürüyor.

Ligde ikinci sezonunu geçirecek olan Manisa ekibi, Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda antrenör Mustafa Suphi Doğancı yönetiminde çalışmalarına devam ediyor.

Doğancı, gazetecilere yaptığı açıklamada sezona hızlı bir giriş yapmak istediklerini kaydederek, "Bunun için günde çift antreman yaparak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Oyuncularının çalışmalardaki performansından memnun olduğunu aktaran Doğancı, "Sabah kondisyon ağırlıklı, akşam ise toplu çalışma yaparak lige hazırlanıyoruz. Bu çalışmaların mükafatını lig maçlarında alacağız." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
SERAMİKSANSultanlar LigiVoleybol
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