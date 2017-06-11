Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Adnan Tekçe Çağdaş Kaya KELEBEK TUZLA
Çin liderliğini pekiştirdi
Çin liderliğini pekiştirdi
Bayrama otobüs takviyesi
Bayrama otobüs takviyesi
AVM’lerde akvaryum modası başladı
Akvaryum modası başladı
İhracatçıya yeni olanak
İhracatçıya yeni olanak
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı

Seramiksan'a yeni pasör

- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi temsilcisi Gizem Mısra Aşçı ile anlaştı

Seramiksan'a yeni pasör


MANİSA (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Seramiksan, Eczacıbaşı VitrA'dan 19 yaşındaki pasör Gizem Mısra Aşçı ile sözleşme imzaladı.

Seramiksan Kulübü Başkanı Bülent Erkul, yaptığı yazılı açıklamada, yeni sezonda hedefleri gerçekleştirmek için transferlere devam ettiklerini belirtti. Gizem'in takıma büyük katkı sağlayacağına inandıklarını bildiren Erkul, "Yeni sezonda birlikte yol alacağımız için çok mutluyuz. Kulübümüz adına kendisine hoş geldin diyoruz." ifadelerini kullandı.

Gizem Mısra Aşçı da Seramiksan ailesinin bir üyesi olacağı için çok mutlu olduğunu, hedeflerine ulaşmak için takım arkadaşlarıyla ellerinde geleni yapacaklarını ve başarılı bir sezon geçireceklerine inandığını kaydetti.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Gizem Mısra AşçıPasörSERAMİKSANTransferVoleybol
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5