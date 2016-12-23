Seramiksan'da kupa mesaisi





MANİSA (AA) - Voleybolda Kupa Voley Kadınlar 1. bölüm ilk maçında yarın Sarıyer Belediyespor'u konuk edecek Seramiksan'ın antrenörü Angelo Vercesi, "Kupa Voley bizim için önemli." dedi.

Vercesi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımın gelişimi için tecrübelerinin artması gerektiğini söyledi. Bu tecrübenin, antrenmanların yanı sıra maçlarla sağlanacağını belirten Vercesi, "Kupa Voley bizim için önemli.'' ifadesini kullandı.

Vercesi, kupanın ilk turundaki rakipleri Sarıyer Belediyespor'un iyi bir takım olduğunu, yarınki ilk maçta avantajlı bir skor almak istediklerini kaydetti.

Seramiksan'da mutlu olduğunu ifade eden Vercesi, şöyle konuştu:

"Burada her şey çok güzel. Burada olduğum için çok mutluyum. Çok profesyonel bir kulübe geldim. Gelişime çok açık bir kulüp. Aynı zamanda oyuncular da takım da gelişime açık. Dileğim, eğlenerek çok güzel bir sezon geçiririz ve güzel bir şekilde bu sezonu bitiririz."