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Seramiksan'da sezon hazırlıkları

- Manisa ekibi, 2017-2018 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdürüyor

Seramiksan'da sezon hazırlıkları


MANİSA (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Seramiksan, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına devam ediyor.

Yeni sezon hazırlıklarını Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda sürdüren Manisa ekibinde başantrenör Mustafa Suphi Doğancı, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ikinci sezonlarını geçireceklerini hatırlatan Doğancı, gerçekleştirdikleri transferlerle iddialı bir kadro oluşturduklarını söyledi.

Sezonun başlamasını heyecanla beklediklerini vurgulayan Doğancı, "Neşeli şekilde idmanlarımızı yapıyoruz. Sezona güzel bir başlangıç yaparak başarılı sonuçlara imza atmak istiyoruz." diye konuştu.

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Mustafa Suphi DoğancıSERAMİKSANVestel Venus Sultanlar LigiVoleybol
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