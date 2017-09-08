ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde Serbest Dalış Outdoor Federasyon Kupası müsabakaları başladı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), tarafından İnceboğaz Plajı açıklarında, düzenlenen etkinliğe 5 spor kulübünden 9'u kadın 44 sporcu katıldı. Organizasyonun ilk gününde sporcular, sabit ağırlıklı çift palet kategorisinde belirledikleri hedeflere ulaşmak için mücadele etti.

Sabit ağırlıklı çift palet kategorisinde kadınlarda 69 metre dalan Derya Can birinci, 62 metre dalan Birgül Erken ikinci, 43 metre dalan Bilge Çingigiray Aydın üçüncü oldu.

Milli sporcu Derya, sabit ağırlıklı çift palet kategorisinde 69 metre inerek Türkiye rekorunu kırdı.

Erkeklerde ise 66 metre dalan Rüstem Derin birinciliği, 66 metre dalan Emre Bozkurt ikinciliği, 60 metre dalan Hasan Cengiz Kaynar üçüncülüğü elde etti.

Organizasyon, yarın gerçekleştirilecek sabit ağırlıklı karma palet ve küp apnea branşlarındaki mücadelelerin ardından sona erecek.

Derya Can, yarışma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, 68 metre olan rekoru kırdığı için mutlu olduğunu söyledi.

Milli sporcu 2 Ekim'de yapılacak Avrupa Şampiyonası'na hazırlandığını vurgulayarak, "Bu dalışlar, Avrupa Şampiyonası öncesinde benim için antrenman niteliğindeydi. Avrupa Şampiyonası'nda hedefim ilk üçe girebilmek. Zaten 6 tane dünya rekorum var. Bugün elde ettiğim dereceyle Türkiye rekorlarım 50'yi geçti. Avrupa Şampiyonası'nda da ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim." diye konuştu.



