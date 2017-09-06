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Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası, Kaş'ta yapılacak

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde Serbest Dalış Outdoor Kulüplerarası ve Bireysel Türkiye Şampiyonası yapılacak.Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 8-9 Eylül'de yapılacak şampiyonaya,...

Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası, Kaş'ta yapılacak

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde Serbest Dalış Outdoor Kulüplerarası ve Bireysel Türkiye Şampiyonası yapılacak.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 8-9 Eylül'de yapılacak şampiyonaya, 6 spor kulübünden 9 kadın ve 33 erkek olmak üzere toplam 42 serbest dalış sporcusu katılacak.

Şampiyonada, paletli bifin sabit ağırlık apnea, paletli monobifin sabit ağırlık apnea ve küp apnea disiplinlerinde madalya için nefesler tutulacak.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen, son derece heyecanlı dalışlara tanıklık edileceğini belirterek, organizasyonun gerçekleştirilmesinde desteği olan Kaş Belediyesi, Kaş Kaymakamlığı ve yetkililere teşekkür etti.


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Antalya KaşSerbest Dalış Türkiye ŞampiyonasıTürkiye Sualtı Sporları Federasyonu
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