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Serbest Güreş Milli Takımı yurda döndü

- Fransa'nın başkenti Paris'teki Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden ay-yıldızlılar, İstanbul'da çiçeklerle karşılandı - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın: "Serbest stilde takım halinde dünya şampiyonluğunu hedefliyorduk fakat başaramadık. Büyük bir nazara ya da kazaya geldik" - Milli güreşçi Taha Akgül: "Hazırlık sürecinde kulağımda enfeksiyon oluştu. Bu da vücudumu ve performansımı etkiledi" - Milli güreşçi Soner Demirtaş: "Ülkeme madalya kazandırdığım için mutlu ve gururluyum"

Serbest Güreş Milli Takımı yurda döndü


İSTANBUL (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda birer gümüş ve bronz madalya elde eden Serbest Güreş Milli Takımı, yurda döndü.

Paris'ten Türk Hava Yollarına ait tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen milli takım kafilesi, çiçeklerle karşılandı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, organizasyonda derece elde eden milli sporcuların büyük bir zafere imza attığını belirtti.

Başkan Aydın, şampiyonada özellikle serbest stilde çok büyük hedeflerinin olduğunu aktararak, "Grekoromende 2 altın ve 1 bronz madalya aldık. Kadınlarda ise birer altın ve bronz madalya kazandık. Kadınlarda madalya alabilecek durumda olan 2 sporcumuz da sakattı. Serbest stilde ise takım halinde dünya şampiyonluğunu hedefliyorduk fakat başaramadık. Büyük bir nazara ya da kazaya geldik." ifadelerini kullandı.

Sekiz sıkletin 5'inde bronz madalya maçına çıktıklarını, bunun da takım için gerçekten büyük bir başarı olduğunu anlatan Musa Aydın, şunları kaydetti:

"Üç bronz maçımızı kaybettik. Taha Akgül'ün final maçında mağlup olması bizi üzdü. Taha'nın kulağında iltihap vardı. Son hafta çalışamadı. Bu durumu maçtan önce kimseyle paylaşmak istemedik. Ama tabii Taha genç ve yetenekli bir sporcu. Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'na kadar önümüzde çok uzun bir zaman var. İnşallah Tokyo'daki olimpiyatlarda büyük bir zafere imza atacağız. Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşımızı okutacağız."


- Taha Akgül: "Hazırlık sürecinde kulağımda enfeksiyon oluştu"


Erkekler serbest stil 125 kilo final karşılaşmasında Gürcü rakibi Geno Petriashvili'ye yenilerek gümüş madalyayla yetinmek zorunda kalan Taha Akgül, "Hedefim altın madalya kazanmaktı. Maalesef olmadı. Hazırlık sürecinde kulağımda enfeksiyon oluştu. Bu yüzden 5-6 gün antibiyotik kullanmak zorunda kaldım. Bu da vücudumu ve performansımı etkiledi." diye konuştu.

Bahanelere sığınan bir sporcu olmadığını vurgulayan 26 yaşındaki milli güreşçi, "Bunda da bir hayır vardır. Müsabakalardan gerekli dersleri çıkaracağız. Final maçı çok gitti geldi. Büyük bir mücadele gösterdim. Elimden geleni yaptım. Daha önce oynadığımız 8 maçtan 6'sında üstünlük kurduğum rakibe yenildim. Hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları." değerlendirmesinde bulundu.


- Soner Demirtaş: "Ülkeme madalya kazandırdığım için gururluyum"


Erkekler serbest stil 74 kiloda bronz madalyanın sahibi olan Soner Demirtaş, Dünya Şampiyonası büyükler kategorisinde ilk derecesini elde ettiği için mutlu olduğunu söyledi.

26 yaşındaki milli güreşçi, güzel bir başlangıç yaptığını ve Avrupa'nın ardından Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya almayı hedeflediğini kaydederek, "Ülkeme madalya kazandırdığım için mutlu ve gururluyum. Bize dua eden ve destek veren Türk halkına teşekkür ediyorum. Türk sporu ve güreşi için bundan sonra da elimden geleni yapmaya devam edeceğim." şeklinde görüş belirtti.


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