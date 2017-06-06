Serdar Özkan Gençlerbirliği'nde

ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, geçen sezon Antalyaspor'da forma giyen Serdar Özkan'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Serdar Özkan ile Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde 2 yıllık sözleşme imzalandı. İmza töreninde Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav da yer aldı.

Beşiktaş altyapısından yetişen Serdar Özkan, İstanbulspor, Akçaabat Sebatspor gibi takımlarda kiralık olarak oynamıştı. Serdar, daha sonra Beşiktaş ile geçirdiği 3 sezonun ardından kariyerinde sırasıyla Samsunspor, Galatasaray, Ankaragücü, Şanlıurfaspor, Elazığspor, Sivasspor, Eskişehirspor ve Antalyaspor formaları giymişti.

Muhabir: Ö.Buğra Ersavaş