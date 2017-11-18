Serie A’da başkent derbisi Roma'nın

ROMA (AA) - İtalya 1. Futbol Ligi’nin (Serie A) 13. haftasında oynanan başkent derbisinde Roma, konuk ettiği Lazio'yu 2-1 yendi.



Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve 55 bin 775 futbolseverin izlediği zirveye yaklaşma çabası içerisindeki iki takımın mücadelesini, hakem Gianluca Rocchi yönetti.

İlk yarının sonlarına girilirken oyunun kontrolünü ele alan sarı-kırmızılı takım, golcüsü Edin Dzeko ile yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran Roma'da Kolarov, Lazio ceza sahasında düşürülmesinin ardından takımına penaltı kazandırdı. Penaltı atışını gole çeviren Diego Perotti, 49. dakikada Roma'yı 1-0 öne geçirdi. Bu golden 4 dakika sonra ani gelişen Roma atağında Radja Nainggolan, ceza sahası yayının sağından çektiği şut ile topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi.





- VAR devreye girdi





Romalı Kostas Manolas'ın kendi ceza sahasında topa müdahalesine "devam" karar verilmesine rağmen yardımcı hakemin devreye girmesiyle pozisyon Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle yeniden değerlendi̇ri̇ldi̇ ve penaltıya karar verildi. Topu ağlara gönderen Ciro Immobile, Lazio adına skoru 2-1'e getirdi. Son dakikaları büyük çekişmeye sahne olan maçta Lazio'nun beraberlik golü çabalarından sonuç çıkmayınca Roma, derbiyi 2-1 kazandı.

Bu sonuçla Roma, puanını 30’a yükseltti ve maç fazlasıyla 3'üncülüğe yerleşti. Lazio ise zirve yolunda yara alarak 28 puanla 5'inci sırada yer aldı.

Roma'da milli oyuncu Cengiz Ünder, mücadeleyi yedek kulübesinden takip etti.