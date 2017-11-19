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Serie A’da lider Napoli dolu dizgin

- Napoli, Milan’ı 2-1 yendi ve liderliğini sürdürdü

Serie A’da lider Napoli dolu dizgin

ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 13. haftasında lig lideri Napoli, konuk ettiği Milan’ı 2-1 yendi.

Napoli’deki San Paolo Stadı’nda oynanan müsabakayı, hakem Daniele Doveri yönetti.

Ev sahibi takımın oyunun kontrolünü elinde tuttuğu karşılaşmanın ilk yarısında, 33. dakikada atılan derinlemesi pasa hareketlenen Lorenzo Insigne, ceza sahasına girmeden kaleci Gianluigi Donnarumma ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Karşılaşmanın hakemı Doveri, ofsayt gerekçesiyle önce gol kararı vermezken, yardımcı hakem sistemi VAR’da pozisyona tekrar baktıktan sonra gol kararı verdi ve Napoli 1-0 öne geçti.

Mücadelenin ilk yarısı Napoli’nin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının başlarında konuk Milan, beraberlik golü için bastırsa da çabalarında sonuca ulaşamadı.
73.dakikadaki Napoli hücumunda, ara pasla Milan savunmasının arkasına sarkan Polonyalı Piotr Zielinski, kaleci Donnarumma ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlarla buluşturdu ve farkı 2’ye çıkardı: 2-0.

90+1. dakikada, Milan atağında Napoli defansından dönen toğu iyi takip eden Alessio Romagnoli, gelişine yaptığı düzgün vuruşla skoru 2-1’e getirdi.

Mücadelede başka gol olmayınca Napoli, bu skorla Milan’ı yendi ve puanını 35’e yükselterek, liderliğini sürdürdü.

Sezona büyük umutlarla giren Milan ise 13. haftada 6. yenilgisini aldı ve puan tablosunda 7. sırada kendine yer buldu.

Bu arada, Milan’da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı sebebiyle Napoli deplasmanına götürülmedi.

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