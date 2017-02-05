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Serie A’da Napoli’den farklı galibiyet

-Napoli, Bologna’yı 7 gol ile geçti

Serie A’da Napoli’den farklı galibiyet

ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 23. haftasında Napoli, deplasmanda Bologna’yı 7-1 yendi.

Ligde 23. haftanın açılış maçında, zirveye oynayan takımlar arasında yer alan Napoli, Bologna’ya konuk oldu.

Hakem Davide Massa’nın yönettiği maça hızlı başlayan konuk ekip, 4. dakikada Slovak milli futbolcu Marek Hamsik, 6. dakikada İtalyan Lorenzo Insigne ile bulduğu goller ile farkı maçın başında 2’ye çıkardı: 2-0.

Maçta 26.dakikada Napoli’de Callejon kendi ceza sahasında topa elle müdahale edince ikinci sarı karttan kırmızı kart görürken takımı aleyhine de penaltıya sebebiyet verdi. Bologna, Mattia Destro'nun penaltı atışından yararlanamadı.

Karşılaşmada 32. dakikada Bologna’dan Adam Masina kırmızı kartla oyun dışı kalırken, 1 dakika sonra Belçikalı Dries Mertens, konuk ekip adına skoru 3-0’a getirdi.

Maçta 36.dakikada ev sahibi takım adına Vassilis Torosidis, farkı 2’ye indiren golü attı: 3-1.

Maçtaki üstünlüğünü koruyan Napoli, Mertens ile ilk yarı bitmeden farkı yeniden 3’e çıkardı ve devreye 4-1’lik üstünlükle gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da kontrolü elinde tutan Napoli, 70 ve 74. dakikada Hamsik, 90.dakikada Mertens’in golleriyle sahadan 7-1’lik farklı galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Napoli, puanını 48 yaptı ve maç fazlasıyla puan tablosunda 2. basamağa yükseldi, böylece maç eksiği bulunan 51 puanlı lider Juventus’un arkasında yer aldı. Bologna ise 27 puanla 13. sırada kaldı.

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BolognaFutbolİtalya Serie ANapoli
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