"Sesi Görenler"de Dünya Şampiyonası hazırlıkları





İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği, Turkcell sponsorluğundaki Görme Engelliler Milli Takımı, 5-18 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek B1 Futbol Dünya Şampiyonası hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2015 Avrupa şampiyonluğunun ardından 2017'de Avrupa Şampiyonası'nda ilk beşe girerek Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan milli takım, Aksaray'da kampa girdi.

Aksaray kampının ardından çalışmalarını çeşitli kamp ve turnuvalarla sürdürecek milli takım, mart ayında TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde dört ülkenin katılımı ile düzenlenecek uluslararası turnuvada mücadele edecek.

Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, B1 Futbol Dünya Şampiyonası öncesi görme engelliler futbolunda 2013 yılında kurulan Turkcell Sesi Görenler Futbol Ligi'nin verdiği ivme ile gelinen noktanın sevindirici olduğunu belirtti.

Gürsoy, ay-yıldızlı takımın son dönemde önemli başarılara imza attığını belirterek, "Avrupa üçüncülüğünün ardından 2015'te Avrupa şampiyonluğunu yaşadık ve bu başarı ile Rio Olimpiyatları'na katılma hakkına sahip olduk. 2017'de Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan Avrupa Görme Engelliler Şampiyonası'nda beşinciliği elde ederek, bu yıl İspanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na ikinci kez katılma hakkı kazandık. Daha önce Japonya'da dereceye giremeyen millilerimizin bu kez ilk üçe gireceklerine inancımız tam." ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in engelli futboluna verdiği desteği hatırlatan Gürsoy, "TFF ile birlikte, sponsorlar ve halkımızın desteğiyle Görme Engelliler Milli Takımı'nın dünyanın en iyisi olma iddiasını sürdüreceğiz. Değerli başkanımızın, değerli yönetimimizin ve Engelli Federasyonlarından Sorumlu İcra Kurulu Üyemiz Sayın Cengiz Zülfikaroğlu'nun da milli takıma verdiği büyük destekler ile hedefimiz Dünya Şampiyonası'nda madalya almaktır." değerlendirmesinde bulundu.

B1 Futbol Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Brezilya, Arjantin, Çin, Kolombiya, Kosta Rika, Fransa, İngiltere, İran, Mali, Meksika, Fas, Rusya, Güney Kore ve Tayland mücadele edecek.