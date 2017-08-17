



İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında dün İspanyol temsilcisi Sevilla'ya 2-1 yenilen Medipol Başakşehir'in milli kalecisi Volkan Babacan, rövanşta ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü tarafından uygulamaya konulan Kaleci Eğitim Projesi'nin kapanış törenine katılan Volkan, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sevilla'nın çok tecrübeli bir takım olduğunu dile getiren 29 yaşındaki kaleci, "Gücümüz doğrultusunda yapabileceklerimizi biliyorduk. Sevilla deplasmanında elimizden geleni yapacağız. Orada da bize yakışan mücadeleyi gösterip sonucu birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

İlk maçta aldıkları yenilgiden dolayı turu geçmenin kolay olmadığını vurgulayan tecrübeli kaleci, "Sevilla gibi bir takıma karşı bu sonucun üstüne çıkabilmek kolay değil. Üstesinden gelebilir miyiz, bilemeyiz. Öncesinde Süper Lig'de Kardemir Karabükspor maçımız var. Ligi belli bir sırada bitiremezseniz bu tip organizasyonlara gidemiyorsunuz. Kardemir Karabükspor'u geçtikten sonra Sevilla maçını değerlendireceğiz." şeklinde konuştu.

A Milli Takım'ın FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Ukrayna ve Hırvatistan'la oynayacağı maçları da değerlendiren Volkan, "Yeni bir hocamız var. Telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Kritik iki maçtan 6 puan aldığımız takdirde 2018 Dünya Kupası'nda olacağımızı düşünüyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.