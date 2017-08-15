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Sevilla, Medipol Başakşehir maçına hazır

İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak İspanya'nın Sevilla takımı, hazırlıklarını tamamladı.Müsabakanın oynanacağı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda...

Sevilla, Medipol Başakşehir maçına hazır


İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak İspanya'nın Sevilla takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Müsabakanın oynanacağı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda teknik direktör Eduardo Berizzo yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.

Antrenmanda, Sevilla'nın Fenerbahçe'den transfer ettiği Danimarkalı savunma oyuncusu Simon Kjaer de yer aldı.

Isınma hareketleri, koşu ve pas çalışmasıyla başlayan antrenmanın basına kapalı bölümünde Medipol Başakşehir karşılaşmasının taktik provasının yapıldığı bildirildi.

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FutbolMedipol BaşakşehirPlay-off TuruSevillaşampiyonlar Ligi
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