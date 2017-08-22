Sevilla-Medipol Başakşehir maçından notlar





SEVİLLA (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda İspanya'nın Sevilla takımı ile karşılaşan Medipol Başakşehir, ilk maçtaki 11'i ile sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Sevilla maçını düşünerek Süper Lig'deki Kardemir Karabükspor karşılaşmasında dinlendirdiği futbolcularını İspanyol ekibi karşısında sahaya sürdü. Avcı, İstanbul'da oynadıkları maçtaki 11'i Sevilla'da da tekrarladı. Medipol Başakşehir'de son Kardemir Karabükspor maçına nazaran 9 oyuncunun değiştiği, sadece kaleci Volkan Babacan ve defans oyuncusu Epureanu'nun yerlerini koruduğu görüldü.

4-5-1 oyun düzeniyle çıktığı Sevilla maçında kaleyi Volkan Babacan'a teslim eden teknik direktör Avcı, savunmayı Caicara, Attamah, Epureanu ve Clichy'den oluşturdu. Orta sahada Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, Elia ve Mossoro görev alırken, forvette Adebayor forma giydi. Mert Günok, Alparslan Erdem, Da Costa, Gökhan İnler, Mevlüt Erdinç, Kerim Frei ve Napoleoni de yedek kulübesinde oturdu. Mevlüt, İstanbul'daki ilk maçın kadrosunda yer almamıştı.

Sevilla tarafında ise teknik direktör Eduardo Berizzo, ilk maçtaki 11'ine göre tek futbolcu değiştirdi. Berizzo, Montoya'nın yerine Jesus Navas'ı 11'e aldı. İspanyol takımı, sahada 4-3-3 oyun dizilişinde oynadı.

Bu arada Medipol Başakşehir'in yeni marşını besteleyen ve takımla Sevilla'ya gelen şarkıcı Mustafa Ceceli de tribünlerden maçı izledi.

Öte yandan, 17 Ağustos'ta Barselona ve Cambrils'te meydana gelen terör saldırılarının etkisiyle Sevilla-Medipol Başakşehir maçı öncesinde İspanyol polisinin, stat çevresinde güvenlik önlemlerini artırdığı görüldü.

Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda yaklaşık 30 bin kadar Sevillalı taraftar karşılaşmayı izlerken, Türkiye'den gelen 30 kadar Medipol Başakşehir taraftarı da takımlarına destek verdi.