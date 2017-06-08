Sevilla'da Berizzo dönemi

İSTANBUL (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Sevilla, teknik direktörlük görevi için Celta Vigo'nun Arjantinli çalıştırıcısı Eduardo Berizzo ile anlaştı.
Sevilla Kulübünden yapılan açıklamada, Arjantin Milli Takımı'nın başına geçen Jorge Sampaoli'den boşalan teknik direktörlük görevi için 47 yaşındaki Berizzo ile prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi. Berizzo ile 2 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.
Son 3 yıldır Celta Vigo'yu çalıştıran Berizzo, geçen sezon takımını İspanya Kral Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale taşımıştı.