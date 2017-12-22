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Sevilla'da Berizzo dönemi sona erdi

- İspanyol ekibi, kanser tedavisinin ardından tekrar takımın başına geçen Berizzo ile yollarını ayırdı

Sevilla'da Berizzo dönemi sona erdi

İSTANBUL (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Sevilla, teknik direktör Eduardo Berizzo'nun görevine son verdi.

İspanyol temsilcisi, prostat kanseri için gördüğü tedavinin ardından 15 Aralıkta yeniden takımın başına geçen 48 yaşındaki Arjantinli teknik adamla yollarını ayırdı.

Berizzo yönetimindeki Sevilla, ligdeki son üç maçında bir puan alırken, lider Barcelona'nın 13 puan gerisinde ve beşinci sırada yer alıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kalan Sevilla, İngiliz temsilcisi Manchester United ile çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek.


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Eduardo Berizzoİspanya Birinci Futbol LigiKanserSevilla
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