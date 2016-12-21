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Sevillalı 14 taraftar gözaltına alındı

- İspanyol polisi, bir ay önce 3 Juventus taraftarının yaralanmasıyla sonuçlanan olaylardan dolayı 14 Sevillalı taraftarı gözaltına aldı

Sevillalı 14 taraftar gözaltına alındı


MADRİD (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 22 Kasım'da oynanan Sevilla-Juventus maçı öncesinde çıkan olaylarla bağlantılı olarak İspanyol polisinin 14 Sevillalı taraftarı gözaltına aldığı açıklandı.

İspanyol polisinden basına verilen bilgilerde, 21 Kasım gecesi 3 Juventuslu taraftarın yaralanmasına neden olan sokak kavgasıyla ilgili Sevillalı taraftar gruplarından 14 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Olaydan bir ay sonra gözaltına alınan taraftarlarla ilgili başka bir ayrıntının basınla paylaşılmayacağı da belirtildi.

Sevillalı taraftar grupları, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde hem Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb hem de İtalya'nın Juventus ekipleriyle yapılan maçlar öncesinde rakip takımın taraftarlarıyla kavga etmiş ve yaralanmalara neden olmuştu.

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