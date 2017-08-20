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"Seyirci olmadan futbolun tadı tuzu olmuyor"

- Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat: - "(Atiker Konyaspor karşılaşması) İki takımın da çıkıp kafa kafaya oynayacağı bir maç olmasını bekliyorum"


ANKARA (AA) - Süper Lig'de 2. haftanın kapanış maçında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği'nde teknik direktör Ümit Özat, ligde alınacak her puanın önemi olduğunu söyledi.

Özat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ilk haftasında sahalarında Kardemir Karabükspor ile berabere kaldıklarını hatırlatarak, "Geçen hafta bireysel hatadan bir gol yedik. Onun haricinde rakibin direkten dönen bir topu var. Maçı pozisyon vermeden kapattık. Khalili'nin golünden sonra da pozisyonlar yakaladık ama ikinci golü bulamadık. Onun haricinde özellikle ikinci yarıdaki mücadelemizden memnunum." ifadelerini kullandı.

Atiker Konyaspor'un sezonu Süper Kupa ile açtığının altını çizen Özat, "Geçen hafta son dakika golüyle mağlup oldular. İyi bir rakibe karşı oynayacağız. Futbolcularımız da bunun bilincinde. Seyircinin olmaması bir avantaj gibi görünüyor ama bu futbol için iyi değil. Seyirci olmadan futbolun tadı tuzu olmuyor. İki takımın da kafa kafaya oynayacağı bir maç olmasını bekliyorum. Her puanın önemi var. Kazanamıyorsan da kaybetmeyeceksin." değerlendirmesinde bulundu.

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Atiker Konyaspor MaçıFutbolGençlerbirliğiSüper LigTeknik Direktör Ümit Özat
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