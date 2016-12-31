Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı
Başbakan el koydu üç havaalanı daha geliyor
Üç havaalanı daha geliyor
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası

"Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz"

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal, ligin ikinci bölümünde şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi.

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal, ligin ikinci bölümünde şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi.

Fenerbahçeli Mehmet Topal, kulüp dergisinin ocak ayı sayısında yer alan röportajında, sezona kötü başlangıç yaptıklarını ancak sonrasında çok iyi toparladıklarını belirterek, "Bütün konsantrasyonumuzu ve gücümüzü ikinci yarıya verip, liderliği ele geçireceğiz. Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'de ilk bölümde en zorlu geçen maçlarının Kayserispor ve Bursaspor karşılaşmaları olduğunu vurgulayan Mehmet, "En sürpriz sonuçla biten Gençlerbirliği maçıydı. İyi oynamadık ama 3-0 kazandık. En keyif veren maç ise evimizde oynadığımız Manchester United müsabakasıydı." şeklinde görüşlerini aktardı.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakipleri Rus temsilcisi Krasnodar'un çok koşan bir takım olduğunu aktaran sarı-lacivertli futbolcu "Çok iyi bir kadroya sahibiz. Rus takımlarıyla oynamak her zaman zordur. Güçlü ve çok koşan bir takıma karşı oynayacağız. O yüzden 2 takımın da şansı eşit. İyi mücadele eden, az hata yapan turu geçecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Tecrübeli futbolcu, teknik direktör Dick Advocaat'ın takıma çok şey kattığına dikkati çekerek, Hollandalı teknik adamın çok disiplinli olduğunu ve herkese eşit davrandığını kaydetti.

2016 yılında unutamadığı anlardan birinin Chapecoense futbol takımının yaşadığı uçak kazası olduğunu ifade eden 30 yaşındaki futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Uçağın düşmesi sonrasında meslektaşlarımız, hayatlarını kaybetti. Fernandao'nun onlara güzel bir desteği oldu. Takım halinde bütün futbolcuların şortlarını, formalarını, kramponlarını açık arttırmayla satıp, gelirin oraya aktarılmasına aracı oldu. Bu, benim açımdan önemli ve güzel bir jestti. 2017 senesinin ülkemiz açısından savaşların ve can kayıplarının olmadığı, yaşamın güzel olduğu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Camiamız için de inşallah bol galibiyetli ve şampiyonluklarla dolu bir sene olmasını ümit ediyorum."

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Spor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.