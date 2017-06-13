Sezona damga vuran teknik adamlar





ANKARA (AA) - DOĞA KIRMIZIOĞLU - Avrupa futbolunda birçok genç ve tecrübeli teknik adam, elde ettikleri başarılarla kariyerlerinde çıkışa geçerek sona eren sezonda adından söz ettirdi.

Antonio Conte, Massimiliano Allegri, Leonardo Jardim, Lucien Favre, Ralph Hasenhüttl ve Şenol Güneş gibi tecrübeli teknik adamlar, son dönemlerde kulüplerinde elde ettikleri başarılarla kariyerlerinin formda döneminde.

Teknik direktörlüğe son yıllarda başlayan Zinedine Zidane ve Julian Nagelsmann gibi genç çalıştırıcılar ise takımlarına oynattıkları göze hoş gelen hücuma dönük futbol anlayışları ile kısa sürede futbolun yeni yüzleri olmayı başardı.





- Zidane hızlı başladı

Futbolculuğu döneminde dünyanın sayılı "10 numaraları" arasında yer alan Zinedine Zidane, son yıllarda başladığı teknik direktörlük kariyerinde de aynı başarıyı tekrarlıyor.

Real Madrid'de yardımcı teknik direktörlüğe 2013'te başlayan 44 yaşındaki teknik adam, İspanyol temsilcisinin pilot takımı Real Madrid Castilla'yı 2 sezon çalıştırarak deneyim kazandı.

2016'da göreve geldiği Real Madrid'te üst üste iki kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Zidane, bunu başaran ilk teknik adam olarak tarihe geçti. Bunun yanı sıra İspanyol temsilcisindeki iki yıllık teknik adamlık kariyerine, birer La Liga, UEFA Süper Kupa ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı da sığdırdı.





- Conte Chelsea ile kaynaştı

Futbolcu kökenli teknik adamlar arasında yer alan Conte, göreve geldiği İngiltere Premier Lig temsilcisi Chelsea'de önemli rakipleri geride bırakarak 93 puanla şampiyonluğa ulaşırken, kariyerine bir şampiyonluk daha ekledi.

Teknik direktörlük kariyerine 2006'da başlamasının ardından 2008-09 sezonunda Bari'yi Serie B'de şampiyonluğa taşıyarak ilk başarısını elde eden 47 yaşındaki Conte, kariyerinin zirvesini ise Juventus'ta yaşadı. Futbolculuğu döneminde 5 lig ve 1 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadığı Juventus'un başına 2011'de bu kez teknik direktör olarak geçen İtalyan çalıştırıcı, üst üste 3 kez ligde şampiyonluğa uzanırken, 2 kez ise İtalya Süper Kupası'nı kaldırdı.

2014'te göreve geldiği İtalya Milli Takımı'nda eski başarılarını tekrarlayamayan ve 2016 Avrupa Şampiyonası'na takımı ile çeyrek finalde veda etmesinin ardından, hedeflediği çıkışı Chelsea ile gerçekleştirdi.





- Allegri'nin tek eksiği Şampiyonlar Ligi kupası

Teknik direktörlük kariyerine 2004'te başlayan tecrübeli teknik adamlardan Allegri, her geçen sezon yükselen performansıyla dikkati çekiyor.

Göreve geldiği Juventus'ta şu ana kadar üst üste 3 lig ve 3 İtalya Kupası elde eden 49 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise son 3 sezonda 2 kez finale çıkmasına rağmen kupaya uzanamadı.

Allegri, teknik direktörlük kariyerine başladığı ilk yıllarda Serie C'de Sassuolo'yu şampiyonluğa taşırken, Milan ile 2011'de lig şampiyonluğu ve Süper Kupa kazanmasının ardından adını futbol dünyasına duyurmuştu.





- Çıkışa geçtiler

Portekizli Jardim, rakiplerine oranla daha mütevazi bir kadroya sahip Fransa temsilcisi Monaco'daki performansıyla 2016-17 sezonunun en flaş teknik adamları arasında yer aldı.

PSG'nin ligde süren egemenliğine son vererek 17 sene sonra şampiyonluğa ulaşan Monaco, Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon ise son 4 takım arasına kalma başarısını gösterdi. Fransa'da yılın teknik direktörü seçilen Jardim'in önderliğinde genç futbolcularıyla hücum gücü yüksek bir futbol anlayışı sergileyen Fransa temsilcisi, ligde rakip ağları 107 kez havalandırdı. Jardim'in daha önceki en önemli başarısı, 2012-13 sezonunda Yunanistan ekibi Olympiakos ile lig şampiyonluğu olmuştu.

Futbolcu kökenli teknik adamlarından İsviçreli Lucian Favre ise Fransa'nın orta bütçeli takımlarından Nice'i geçen sezon şampiyonluk yarışına dahil ederek önemli bir başarıya imza attı. Ligi 78 puanla 3'üncü sıradan tamamlayan Nice, uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için vize aldı.

Favre, 1991'de başladığı teknik direktörlük kariyerine amatör liglerden başladı. Echallens ve Yverdon Sport gibi alt lig takımlarını şampiyon yaparak adını duyuran 59 yaşındaki teknik adam, 2006 ile 2007 yıllarında İsviçre'nin Zürih takımını üst üste 2 kez şampiyon yaparak ülkesinde iki kez yılın teknik adamı seçildi. Daha sonra Alman kulüpleri Hertha Berlin ve Borussia Mönchengladbach'da görev alan ve iki takımla da ligi 4'üncü sırada tamamlayan Favre, Bundesliga'da da yılın teknik adamı seçilmişti.





- Bundesliga'nın başarılı çalıştırıcıları

Bundesliga'da geçen sezonun en flaş sonuçlarına imza atan takımları Leipzig ile Hoffenheim oldu.

Leipzig, 8 yıl gibi kısa bir süren önce kurulmasına rağmen Ralph Hasenhüttl yönetiminde geçen sezon yükseldiği Bundesliga'yı ikinci sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından katılmaya hak kazandı. 49 yaşındaki Hasenhüttl, 2011-12 sezonunda Aalen'i ikinci lige, 2014-15'te ise Ingolstadt 04'ü Bundesliga'ya çıkararak adından söz ettirmişti.

Altyapısında yardımcı antrenörlük yaptığı Hoffenheim ile anlaşma imzaladığı 11 Şubat 2016'da 28 yaşında olan ve "Bundesliga'nın en genç teknik direktörü" unvanını alan Nagelsmann da düşme hattında devraldığı takımını ilk sezonunda ligde tutarken, geçen sezon da başarılı performansını sürdürdü. Almanya temsilcisi, 62 puan toplayarak ligi 4'üncü sırada tamamladı ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı yakaladı.





- Beşiktaş'ta "Güneş" açtı

Türk futbol tarihine damga vuran teknik adamlar arasında yer alan Şenol Güneş, Beşiktaş ile sözleşme imzalamasının ardından kariyerinin en başarılı dönemlerini geçiriyor.

Kulüp düzeyinde daha önce görev aldığı takımlarda en önemli başarısı lig ikinciliği olan Güneş, siyah-beyazlılarda görev aldığı son iki sezonda da şampiyonluğa ulaştı.

65 yaşındaki teknik adam, daha önce görev aldığı Türk Milli Takımı'nda ise 2002'de FIFA Dünya Kupası üçüncülüğü ve 2003'te FIFA Konfederasyonlar Kupası üçüncülüğü elde etmişti.