Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam situs inversus totalis havalimanı Başbakan Yardımcısı  Mehmet Şimşek
Cam seyir terasına yoğun ilgi
Cam seyir terasına yoğun ilgi
Dolar/TL 3,43'ün üzerinde
Yılın en düşük seviyesinde
Kodlamayı kolay öğretecek
Kodlamayı kolay öğretecek
Yeni nesli tanıtıldı
Yeni nesli tanıtıldı
Balık tezgahları şenlendi
Balık tezgahları şenlendi

"Sezonu tüm branşlarda şampiyonluklarla geçirmek niyetindeyiz"

- Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman: "Türkiye'nin en büyük camiası olan Beşiktaş'ın, birlikte olduğu sürece alamayacağı maç, başaramayacağı hiçbir şey yoktur"


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, bu sezon mücadele edecekleri tüm branşlarda şampiyonluk hedeflediklerini söyledi.

Siyah-beyazlı kulüpte Kurban Bayramı vesilesiyle geleneksel bayramlaşma töreni, Vodafone Park tarihi kapı girişinde bulunan fuaye alanında yapıldı.

Törene, kulüp başkanı Fikret Orman'ın yanı sıra kulüp üyeleri ile bazı branşlardan altyapı sporcuları katıldı.

Beşiktaş camiasının bayramını kutlayan Orman, yeni bir sezona başladıklarını dile getirerek, "Herkes bunun heyecanı içerisinde. Bütün camiamızın yeni sezonu hayırlı olsun. Bütün branşlarda mücadele veren takımlarımıza hayırlı sezonlar diliyorum." dedi.

Fikret Orman, yer aldıkları tüm branşlarda zor bir sezonun kendilerini beklediğini vurgulayarak, "Beşiktaş, Türkiye'nin yükselen değeri ve parlayan yıldızı. Her geçen gün rekabet daha da artıyor. Bu bizi daha da kenetlendirmeli. Türkiye'nin en büyük camiası olan Beşiktaş'ın, birlikte olduğu sürece alamayacağı maç, başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Bu sezonu da tüm branşlarda şampiyonluklarla geçirmek niyetindeyiz. Allah yardımcımız olsun. Hepinize tekrar iyi bayramlar diliyorum." diye konuştu.

Orman, törende kulüp üyeleri ve sporcularla hatıra fotoğrafı da çektirdi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bayramlaşma TöreniBeşiktaşFikret OrmanFutbolSüperlig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5