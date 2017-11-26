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Sezonun son yarışını Bottas kazandı

- Formula 1'de sezonun son ayağı Abu Dabi Grand Prix'sinde Mercedes takımının Fin pilotu Bottas birinciliğe ulaştı

Sezonun son yarışını Bottas kazandı


İSTANBUL (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın son yarışı Abu Dabi Grand Prix'sinde Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas birinci oldu.

Mercedes'ten Lewis Hamilton'ın şampiyonluğu Meksika'da garantilediği 2017 Formula 1 sezonunun 20. mücadelesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki 5 bin 554 metrelik Yas Marina Pisti'nde 55 tur üzerinden yapıldı.

Bottas, "pole" pozisyonundan başladığı yarışı 1.34.14.062'lik derecesiyle birinci sırada bitirerek sezonun ve kariyerinin 3. galibiyetine ulaştı.

Büyük Britanyalı Hamilton, takım arkadaşının 3.899 saniye arkasında ikinci, Ferrari'den Alman Sebastian Vettel ise liderin 19.330 saniye gerisinde üçüncü sırayı aldı.

Öte yandan Williams Mercedes'in 36 yaşındaki Brezilyalı sürücüsü Felipe Massa, kariyerinin son yarışına Abu Dabi'de çıktı. Yarışı 10. sırada bitiren Massa, 16 yıllık Formula 1 kariyerine son verdi.


- İlk 10


Abu Dabi Grand Prix'sinde ilk 10'a giren pilotlar şöyle:

1. Valtteri Bottas (Mercedes)

2. Lewis Hamilton (Mercedes)

3. Sebastian Vettel (Ferrari)

4. Kimi Raikkonen (Ferrari)

5. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)

6. Nico Hulkenberg (Renault)

7. Sergio Perez (Force India-Mercedes)

8. Esteban Ocon (Force India-Mercedes)

9. Fernando Alonso (McLaren-Honda)

10. Felipe Massa (Williams-Mercedes)


- Pilotlar ve takımlar klasmanı


Sezon sonunda pilotlar ve takımlar klasmanında oluşan puan durumu şu şekilde:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 363 puan

2. Sebastian Vettel (Almanya) - 317

3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 305

4. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 205

5. Daniel Ricciardo (Avustralya) - 200


Takımlar klasmanı

1. Mercedes - 668 puan

2. Ferrari - 522

3. Red Bull - 368

4. Force India - 187

5. Williams - 83




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Abu Dabi Grand PrixFormula 1Motor SporlarıValtteri Bottas
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