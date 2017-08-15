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Sharapova "wild card" ile ABD Açık'a katılacak

- Eski dünya 1 numarası Sharapova, sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta özel davetle yer alacak

Sharapova


İSTANBUL (AA) - Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası Maria Sharapova, sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'a özel davetle katılacak.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Rus tenisçinin, 28 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde ABD'nin New York kentinde düzenlenecek turnuvada "wild card" ile ana tablodan itibaren mücadele edeceği ifade edildi.

Kadınlar dünya sıralamasında 21 hafta 1 numarada kalan ve 5 grand slam ile 35 tekler şampiyonluğu bulunan Sharapova, yasaklı maddeler listesinde yer alan "meldonyum" kullandığı gerekçesiyle tenisten 2 yıl men edilmişti. Rus tenisçinin bu cezası daha sonra 15 aya indirilmişti.

Sharapova, 15 aylık doping cezasının 26 Nisan'da sona ermesinin ardından Stuttgart Açık Tenis Turnuvası ile kortlara dönmüştü.

Ardından Madrid ve Roma'daki turnuvalarda mücadele eden Sharapova, Fransa Açık (Roland Garros) için ise özel davet alamamıştı.

Dünya sıralamasında 148. basamakta yer alan Sharapova, 3-16 Temmuz tarihlerinde düzenlenen sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'a ise yaşadığı sakatlık nedeniyle özel davet başvurusu yapmamıştı.

Ağustos başında ABD'de düzenlenen Stanford Classic Turnuvası'na katılan Rus tenisçi, sakatlığının nüksetmesi nedeniyle ikinci tur müsabakası öncesi bu organizasyondan çekilmişti.

Maria Sharapova, 2006 ABD Açık'ta Belçikalı Justine Henin'i 6-4'lük setler sonucunda 2-0 mağlup ederek, şampiyonluğa ulaşmıştı.

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ABD AçıkMaria SharapovaTenis
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