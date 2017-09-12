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Sharapova'dan Türk tenisseverlere mesaj

Türkiye'de düzenlenecek TEB BNP Paribas Tennis Stars Series turnuvasında mücadele edecek Rus tenisçi, sosyal medya hesabından, "Kasım ayında görüşürüz Türkiye" paylaşımında bulundu.

Sharapova'dan Türk tenisseverlere mesaj

İSTANBUL (AA) - Rus tenisçi Maria Sharapova, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kasım ayında görüşürüz Türkiye" ifadesini kullandı.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) iş birliğiyle kasım ayında gerçekleştirilecek TEB BNP Paribas Tennis Stars Series kapsamında Türkiye'ye gelecek olan dünyaca ünlü sporcu Sharapova, tenisseverlere mesaj gönderdi.

Kendisinin yer aldığı reklam filminden bir fotoğraf paylaşan 30 yaşındaki tenisçi, sosyal medya hesabından, "Kasım ayında görüşürüz Türkiye" paylaşımında bulundu.

Turnuvada, kariyerinde 5 grand slam zaferi bulunan Sharapova ile gösteri maçı yapacak olan milli tenisçi Çağla Büyükakçay da Rus tenisçiye Türkçe ve İngilizce, "Kasımda görüşmek üzere" karşılığını verdi.

Muhabir: Yunus Kaymaz

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