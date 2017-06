İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün yaşadığı şampiyonluğun bir son değil, yeni bir başlangıç olduğunu belirtti.

Orman, Beşiktaş dergisinin haziran sayısında yer alan yazısında, "Camiamızdaki gibi bir aile ortamına sahip olan futbol takımımızın daha büyük başarılara imza atacağına dair en ufak şüphem yok. Varılan hiçbir hedef bizim için son değil, yeni bir başlangıç. Asıl şimdi daha çok çalışmalıyız ve Beşiktaş'ın armasındaki en kutsal yıldızı dünyanın zirvesine taşımalıyız." ifadelerini kullandı.

Çok büyük mutluluk yaşadığını vurgulayan Orman, "Öyle duygular, öyle mutluluklar var ki insan bazen bunu ifade etmek istediğinde kelimeler yetersiz kalıyor. 'Feda' diyerek bize güvenen, 'Gururlan' diyerek güneşli günlerin kapısını beraber araladığımız, 'Efendi' diyerek mağrur, centilmen ve güçlü bir şekilde yoldaşlık ettiğimiz Beşiktaşlılardan başka kimsenin benim yaşadıklarımı anlayacağını sanmıyorum. Şerefimizle mücadele edip, hakkımızla kazandığımız zaferlerle iki sezon üst üste şampiyon olduk ve üçüncü yıldızı göğsümüze taktık." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın büyük ve güçlü bir aile olduğunu aktaran Fikret Orman, şunları kaydetti:

"Bugün geldiğimiz noktada her bir Beşiktaşlının çok büyük emeği var. Yeşil sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden futbolcumuzdan harçlığını biriktirip, kulübümüze yollayan yavru kartallara, saha kenarında bilgeliğini konuşturan hocamız Şenol Güneş ve ekibinden, her koşulda takımımızı yalnız bırakmayan taraftarlarımıza, her türlü kararımda yanımda yer alan ve bana destek olan yönetici arkadaşlarımdan, gece gündüz demeden Beşiktaş’ın başarısı için her alanda emeğini ortaya koyan fedakar kulüp çalışanlarımıza, bizimle iş birliği yapan sponsorlarımızdan tüm branşlarda armamızı göğsünde taşıyan sporcularımıza kadar herkese tek tek şükranlarımı sunuyorum."

Orman, şampiyon olan Beşiktaş Mogaz Hentbol ve Beşiktaş RMK Marine Tekerlekli Sandalye Basketbol takımlarını da tebrik etti.