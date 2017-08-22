"Sinek de küçüktür ama mide bulandırır"

ANKARA (AA) - MUSA SAMUR - Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Atiker Konyaspor'un cezası nedeniyle çok az sayıda kırmızı-siyahlı taraftarın izlediği karşılaşmada yapılan protestoların en basit anlamda "yakışıksız" olduğunu söyledi.

Murat Cavcav, sezonun ikinci haftasında deplasmanda oynanan ve Atiker Konyaspor'un 3-0 kazandığı maç, taraftar protestosu ve teknik direktör Ümit Özat'ın maçın ardından yaptığı açıklamalara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Başkent ekibinin duayen başkanı İlhan Cavcav'ı kaybetmenin acısını yaşadığı geçen sezon, takımın iyi bir performans gösterdiğini ve ligi sekizinci sırada bitirdiğini hatırlatan Murat Cavcav, "Bu süreçte de hocamız bizimleydi ve onun başında olduğu takım geçen sezonu son 10 yılın en iyi noktasında tamamladı." dedi.





- "Neyin protestosu bu?"





Cavcav, kırmızı-siyahlı ekibin geçen sezonun kadrosundan önemli isimlerle devam etmediğini dile getirerek, takımdan ayrılan futbolcuların yerine de takviyeler yapıldığını vurguladı.

Sezona Kardemir Karabükspor beraberliğiyle başladıklarını, dün de deplasmanda Atiker Konyaspor'a yenildiklerini dile getiren Cavcav, "Ne var bunda. Futbolda iki maçın birinde beraberlik diğerinde mağlubiyet yok mu? Sezonun henüz 2. haftasında neyin protestosu ki bu, neyin dalga geçmesi? Taraftar tuttuğu takımla alay eder mi? Ben bunların Gençlerbirlikli olduğuna inanmıyorum." diye konuştu.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkılma kararı nedeniyle başkent ekibinin sezona nerede başlayacağının son anda belli olduğunu hatırlatan Cavcav, şunları kaydetti:

"Üstelik hayatını kaybeden onursal başkanımız İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezonda tarihe geçmek varken kim başarısız olmak ister. Oğlu olarak ben mi, yoksa 9 yaşında bu kulübe futbolcu olarak gelen ve babamın takımı emanet ettiği hocamız mı? Hocamız gerçek bir Gençlerbirlikli ve biz de sonuna kadar arkasındayız."





- "Alaycı tezahürat yapanların sayıları belli"





Atiker Konyaspor'un cezası nedeniyle karşılaşmada ev sahibi taraftarın bulunmadığına ve statta maçı çok az kişinin takip ettiğine dikkati çeken Murat Cavcav, "Alaycı tezahürat yapanların sayısı belli ancak sinek de küçüktür ama mide bulandırır. Gerçek taraftar, tuttuğu takımın futbolcusuyla sahada mücadele ederken dalga geçmez, destek olur." ifadelerini kullandı.

Cavcav, sezonun daha yeni başladığını belirterek, "Yeni transferlerimiz devreye girecek. Yönetim, hocamız, futbolcular, camia, birlik ve beraberlik içinde olursak güzel günler yaşarız. Babamın isminin verildiği sezonda kenetlenmeliyiz, takım ve kulüp için çalışmalıyız." şeklinde görüşlerini aktardı.





- "Uğur ve Ahmet ile görüşeceğim"





Murat Cavcav, teknik direktör Ümit Özat'ın 21 kişilik maç kadrosuna almadığı takım kaptanları Uğur Çiftçi ve Ahmet Oğuz ile görüşeceğini söyledi.

Uğur ve Ahmet'in başkent ekibinin altyapısında yetiştiğini vurgulayan Cavcav, sözlerini şöyle tamamladı:

"Onlar bizim evlatlarımız. Kendi düşünceleri var elbette ve biz de onların düşüncelerine değer veriyoruz. Bu kulübün geleneğini en iyi onlar bilir. Uğur ve Ahmet ile görüşeceğim. Sözleşmeleri devam ediyor. Bu anlaşmaların bir süresi var ve taraflar bunların altına imza atıyor. Biz tabii ki evlatlarımızla görüşürüz, isteklerini dinleriz. Biz de kendi fikirlerimizi anlatırız. Eminim doğru neyse, neredeyse orada da buluşuruz."