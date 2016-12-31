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Sivasspor, Gökhan Süzen'i kadrosuna kattı

SİVAS (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, sol bek Gökhan Süzen ile anlaşmaya vardı.Kırmızı-beyazlı kulüp, teknik direktör Mesut Bakkal’ın raporu doğrultusunda görüşmelere başladığı, Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Tokatspor'da forma...

Sivasspor, Gökhan Süzen'i kadrosuna kattı

SİVAS (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, sol bek Gökhan Süzen ile anlaşmaya vardı.

Kırmızı-beyazlı kulüp, teknik direktör Mesut Bakkal’ın raporu doğrultusunda görüşmelere başladığı, Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Tokatspor'da forma giyen 29 yaşındaki sol bek Gökhan Süzen'i Sivas’a davet etti.

Transfer görüşmesi için Sivas'a gelen Gökhan'ın, kulüp başkan vekili Erdal Sarılar’ın ofisinde yaptığı görüşmenin ardından, sezon sonuna kadar kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Futbol: TFF 1. LigGökhan SüzenSivasspor
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