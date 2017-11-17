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Sivasspor Kadıköy'e iddialı geliyor

Kulüp başkanı Otyakmaz, "Ligde sıkıntılı bir süreç yaşayan Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşacağız. Morali bozuk Fenerbahçe'ye gerekli direnişi gösterirsek onlardan puan alabiliriz." dedi.

Sivasspor Kadıköy'e iddialı geliyor

SİVAS (AA) - HALİFE YALÇINKAYA - Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, 12. haftada deplasmanda Fenerbahçe ile yapacakları maçın her iki takım açısından da zor geçeceğini söyledi.

Otyakmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son haftalarda aldıkları başarılı sonuçlarla dikkatleri çektiklerini anımsattı.

Sezona iyi başlayamadıklarını ancak yeni transferlerin uyum sürecini atlatmasıyla başarı grafiği yakaladıklarını belirten Otyakmaz, Fenerbahçe maçında da bu yükselişi sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Otyakmaz, Fenerbahçe karşılaşmasının her iki takım açısından da önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her iki takım için de zor bir karşılaşma olacak. Biz başarılarımızı devam ettirmek için mücadele edeceğiz, Fenerbahçe ise içinde bulunduğu sıkıntılı süreçten kurtulmak için sahaya çıkacak. Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumun bize avantaj mı, dezavantaj mı getireceğini ancak karşılaşma oynandıktan sonra göreceğiz. Morali bozuk Fenerbahçe'ye gerekli direnişi gösterirsek onlardan puan alabiliriz."

Kaliteli bir kadroya sahip olduklarını ve son 5 lig maçında yenilmeyerek bunu sahaya yansıttıklarını aktaran Otyakmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun sonucunda da galibiyetler peş peşe geldi. Bu zamana kadar deplasmanda çok fazla varlık gösteremeyen takımımız, bu sezon üst üste 3 dış saha maçını kazandı. Takımımız, gerçekten hazır hale geldiğini, yapılan transferlerin oturduğunu ve eski günlerdeki Sivasspor'un tekrar geleceğini bize göstermiş oldu. Takımımız geçmiş senelerdeki başarılı Sivasspor'un geri gelmesi yönünde olumlu adımlar attı."

Her takımın sezon başında başarılı olmak için kurulduğunu dile getiren Otyakmaz, "Elinizde bulunan imkanlara göre en iyi takımı yaptığınızı düşünürsünüz. Sezon başlayınca bazen bunun öyle olmadığını görürsünüz. O sezonlar da sıkıntılı geçer." diye konuştu.

"Hedefimiz ilk 10 içerisinde yer edinmekti"

Demir Grup Sivasspor'un bir sezon aradan sonra yeniden Süper Lig'e döndüğünü hatırlatan Otyakmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu olaydan sonra daha temkinli davrandık. Yayın gelirlerinin biraz daha artması ve yabancı sayısının serbestliğiyle iyi bir kadro yapmaya çalıştık. Hedefimiz ilk 10 içerisinde yer edinmekti. Şimdilik her şey bizim düşündüğümüz gibi gidiyor. Takımımızın durumundan, oyuncu arkadaşlarımızın performansından memnunum."

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