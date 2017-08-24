Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Burak Sadıç gaziantepspor yandex
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti

Sivasspor sürpriz peşinde

Demir Grup Sivasspor, yarın deplasmandaki Galatasaray maçında sürpriz bir galibiyete imza atmayı hedefliyor.

Sivasspor sürpriz peşinde

SİVAS (AA) - Süper Lig'in ilk haftasında Akhisar Belediyespor'a 1-0 yenilen, ikinci haftasında ise Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup eden Sivas temsilcisi, Galatasaray karşısına 3 puan parolasıyla çıkacak.

Galatasaray'a karşı son galibiyetini 19 Mayıs 2015'te Sivas'taki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında 2-1'lik skorla elde eden kırmızı-beyazlılar, iki sezon sonra rakibini yenmenin planlarını yapıyor.

Maç öncesi Sivasspor'da, sakatlıkları bulunan kaleci Ali Şaşal Vural ile sol bek Ziya Erdal dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Sivas ekibi, yapacağı antrenmanın ardından akşam saatlerinde hava yoluyla İstanbul'a hareket edecek.

"Üç büyükler"e karşı ligde galibiyet özlemi

Kırmızı-beyazlılar, "İstanbul'un üç büyükleri" olarak bilinen Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı ligdeki son 12 maçın 10'unda sahadan yenik ayrıldı, 2 mücadele ise berabere sonuçlandı.

Sivas temsilcisi, ligde "Üç büyükler"e karşı son galibiyetini, 2013-2014 sezonun 31. haftasında Sivas'ta Beşiktaş'ı 3-0 yenerek elde etmişti.

Muhabir: Önder Felek

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FutbolSivassporSporSüperlig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5