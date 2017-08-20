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Sivasspor, yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı

- TFF 1. Lig'de geçen sezon son 15 iç saha maçında bileği bükülmeyen Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de de sahasındaki ilk maçta Evkur Yeni Malatyaspor'u mağlup etti - Evindeki yenilmezlik serisini 16 maça çıkaran kırmızı-beyazlılar, Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki son 6 iç saha maçında kalesinde gol görmedi

Sivasspor, yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı


SİVAS (AA) - TFF 1. Lig'de geçen sezon sahasındaki son 15 maçta yenilmeyen Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'deki ilk iç saha mücadelesinde Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürdü.

Sahasındaki son yenilgisini geçen sezon TFF 1. Lig'in 4. haftasında Denizlispor karşısında yaşayan Sivas ekibi, 18 Eylül 2016'daki 2-1'lik mağlubiyetten sonraki 15 iç saha mücadelesinde 11 galibiyet elde etti ve 4 beraberlik aldı.

İç sahadaki 15 maçlık yenilmezlik serisini Süper Lig'de de sürdürmek isteyen kırmızı-beyazlılar, 2016-2017 sezonunun son haftasındaki şampiyonluk maçında, sahasında 4-0 yendiği Evkur Yeni Malatyaspor'u dün de 2-0'la geçmeyi başardı.

Bu galibiyetle Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki yenilmezlik serisini 16 maça çıkaran Sivasspor, bu karşılaşmalarda 36 kez fileleri havalandırırken, kalesinde ise 6 gol gördü.

Sahasında oynadığı 13 maçta kalesini gole kapatan Sivas temsilcisi, son 6 iç saha mücadelesinde ise rakiplerine gol şansı tanımadı.


- Aybaba'nın Sağlam'a karşı ikinci zaferi

Öte yandan kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Samet Aybaba, kariyerinde daha önce çalıştırdığı takımlarla 9 kez rakip olduğu Malatya temsilcisinin teknik direktörü Ertuğrul Sağlam'a karşı ikinci zaferini elde etti.

Sağlam'ın çalıştırdığı takımlar 6, Aybaba'nın yönetimindeki ekipler ise 1 maçta gülen taraf olmuş, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlanmıştı.

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Demir Grup SivassporFutbol
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